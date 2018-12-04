США попытаются отговорить Индию от покупки российских С-400

Вашингтон, 4 декабря. США продолжает обсуждать с Индией тему ее намерения купить у России зенитные системы С-400 «Триумф». Об этом заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Мы продолжим работу по этому вопросу. Это обычное сотрудничество и консультации, которые мы ведем друг с другом», — заявил Мэттис.

Он заявил, что Индия «получала много оружия из России». Мэттис подчеркнул, что стратегические интересы США и Индии совпадают. По его словам, во время встречи с министром обороны Индии Нирмалой Ситараман стороны обсудят «все вопросы, которые сближают» обе страны.

Мэттис уклонился от вопроса собираются ли США делать исключения для Индии в рамках утвержденных санкций.

Напомним, контракт между Москвой и Нью-Дели предполагает поставку пять полковых комплексов С-400. Его сумма составляет 5 млрд долларов. После того, как в октябре контракт был подписан, президент США Дональд Трамп заявил, что Индия вскоре узнает о последствиях приобретения С-400 у России, сообщала «Газета.ru».