Украина пожаловалась в Международную морскую организацию после инцидента в Азове

Лондон, 4 декабря. Украина опротестовала действия России, задержавшей ее корабли в Керченском проливе в комитете по безопасности на море Международной морской организации. Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Великобритании.

«Третьего декабря украинская делегация в Комитете по безопасности на море Международной морской организации (IМО) выразила категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом в плен троих украинских военных катеров и членов их экипажей», ― заявили в посольстве.

Также украинские представители заявили, что осуждают действия российских властей, которые проводят проверки судов, следующих в украинские порты. По их мнению, речь идет о «дискриминации». В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что проверки судов со стороны российской погранслужб правомерны, а их увеличение вызвано стремлением обеспечить безопасность в Керченском проливе, где этой весной был введен в строй Крымский мост.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды, пытаясь пройти из Черного моря в Азовское. Они совершали опасные маневры и не подчинялись законным требованиями российских властей. В итоге, береговой охране РФ пришлось задержать корабли и их экипаж.

Сейчас все 24 украинских моряка, находившихся на кораблях, находятся под стражей. Раненым членам экипажа была своевременно оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. В отношении экипажа возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

Российский президент Владимир Путин охарактеризовал данный инцидент как «провокацию» со стороны Украины, напомнив, что среди членов экипажа данных кораблей были два сотрудника украинских спецслужб, которые руководили операцией по проникновению в территориальные воды РФ.