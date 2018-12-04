«Откажутся газ транзитировать?»: в России отреагировали на подготовку Украиной новых санкций

Москва, 4 декабря. Украинский президент Петр Порошенко и секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассмотрят письмо генпрокурора страны Юрия Луценко, в котором он призывает ввести санкции в отношении физических и юридических лиц России.

В интервью ICTV Луценко заявил о необходимости вынести на рассмотрение СНБО вопрос относительно применения к отдельным физическим и юридическим лицам России персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Генпрокурор также призвал «положить конец ведению бизнеса россиян в стране»

Он уверен в том, что юридические и физические лица РФ «имеют монополию» в некоторых сферах.

В России прокомментировали призыв Луценко ввести новые санкции против Москвы. По мнению многих пользователей соцсетей, Украина лишь пострадает от новых санкций.

«Откажутся газ транзитировать?» — выразил мнение пользователь Artem 61 rus.

«Запретите ввоз своего сала ГМОшного», — пошутил Николя.

«Украина вводит санкции против России… Что не говори, но с юмором у них еще не так плохо как с остальным всем!» — отметил Volli VZ.

«Более 500 банков и компаний еще работают на Украине. Луценко, ни в чем себе не отказывай, развернись как следует! Грабь от души, не стесняйся!» — написал пользователь IraRu.

«Неужели газ перестанут покупать?» — поинтересовался defrag.

Напомним, 25 ноября три корабля украинских Военно-морских сил устроили провокацию в Керченском проливе. Они нарушили российскую госграницу и вошли в территориальные воды РФ. Корабли ВМСУ совершали опасные маневры и никак не реагировали на предупреждения российских пограничников. Результат провокации оказался очевиден: все три корабля-нарушителя были задержаны и доставлены в порт в Керчи. Украина сразу же обвинила Россию в «агрессии» и пожаловалась ЕС и США с просьбой ввести санкции против РФ.