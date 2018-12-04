«Бессмысленные решения»: в Киеве прокомментировали разрыв Договора о дружбе с Россией
Киев, 4 декабря. Разрыв Киевом Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией является непродуманным и бессмысленным шагом. Он навредит миллионам украинцев в РФ. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара.
По его словам, украинские власти рушат пирамиду договорно-правовой базы, наработанной за 27 лет.
«Тяжело комментировать такие непродуманные, бессмысленные решения», — отметил Кожара в эфире телеканала «112 Украина».
Экс-глава МИД Украины подчеркнул, что действия Киева могут помешать евроинтеграции Украины.
«ЕС не будет иметь полноценные отношения с государством, которое не имеет базовых документов о дружбе и сотрудничестве по всему периметру государственной границы», — заявил Кожара.
Также экс-глава МИД РФ подчеркнул, что количество украинцев, находящихся на территории РФ постоянно или временно больше, чем количество россиян на Украине.
«Мы миллионы наших украинцев можем поставить в бесправное состояние», — отметил Кожара.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду предложении о расторжении Договора о дружбе и сотрудничестве в понедельник, 3 декабря. Украинский президент определил закон как неотложный, сообщают «Известия».
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года. Он вступил в силу 1 апреля 1999 года, сообщает «Газета.ru».