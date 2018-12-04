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Эксперт оценил последствия выхода Катара из ОПЕК

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Эксперт оценил последствия выхода Катара из ОПЕК

Москва, 4 декабря. Решение Катара выйти из Организации стран — экспортеров нефти с 1 января 2019 года — прокомментировал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Я удивлен, что Катар так долго после начала жесткой фазы противостояния с Саудовской Аравией оставался в картеле», — сказал Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня»

Он подчеркнул, что структура ОПЕК не статична, организация подвержена изменениям, и это необходимо иметь в виду.

Эксперт оценил последствия выхода Катара из ОПЕК

Планы Катара вряд ли отразятся на мировых ценах на энергоносители, считает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев. 

«Это решение Катара никак не скажется, потому что у них добыча порядка 610 тысяч баррелей в сутки в октябре, это 11-е место среди 12 стран ОПЕК», — сказал он в интервью изданию «Политэксперт».

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный объяснил причины решения Дохи. По словам депутата, членство в ОПЕК «не было значимым» для Катара.

Автор: Тимур Румянцев
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