Эксперт оценил последствия выхода Катара из ОПЕК

Москва, 4 декабря. Решение Катара выйти из Организации стран — экспортеров нефти с 1 января 2019 года — прокомментировал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Я удивлен, что Катар так долго после начала жесткой фазы противостояния с Саудовской Аравией оставался в картеле», — сказал Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня»

Он подчеркнул, что структура ОПЕК не статична, организация подвержена изменениям, и это необходимо иметь в виду.

Планы Катара вряд ли отразятся на мировых ценах на энергоносители, считает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

«Это решение Катара никак не скажется, потому что у них добыча порядка 610 тысяч баррелей в сутки в октябре, это 11-е место среди 12 стран ОПЕК», — сказал он в интервью изданию «Политэксперт».

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный объяснил причины решения Дохи. По словам депутата, членство в ОПЕК «не было значимым» для Катара.