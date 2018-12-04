США ждут доклада де Мистуры по итогам встречи «малой группы» по Сирии

Вашингтон, 4 декабря. Белый дом ждет доклада специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, чтобы на основании него сделать вывод о ходе политического процесса в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.

Комментируя итоги встречи так называемой «малой группы», в которую входят представители США, Великобритании, Франции, Германии, Иордании, Египта и Саудовской Аравии, Джеффри подчеркнул, что теперь США ожидают доклада де Мистуры, чтобы оценить ход политического прогресса в САР.

«Мы ждем доклад де Микстуры 14 декабря перед Советом Безопасности ООН. Это будет ключевой момент, когда мы увидим, движется ли у нас вперед политический процесс под эгидой ООН при, возможно, помощи участвующих в астанинском процессе стран-гарантов, которые оказывают давление на Дамаск», — заявил он.

Напомним, что ранее де Мистура объявлял о своем намерении покинуть пост спецпосланника по Сирии в конце ноября по личным причинам, однако был вынужден задержаться на посту еще на месяц. Как сообщили в ООН, преемником де Мистуры станет норвежский дипломат Гейр Педерсен.