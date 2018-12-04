В Конгрессе США призвали Трампа не выходить из ДРСМД

Вашингтон, 4 декабря. Американские сенаторы-демократы обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отказаться от выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает комитет по иностранным делам верхней палаты Конгресса.

Группа сенаторов обратился к Трапму с открытым письмом. В нем политики назвали выход США из ДРСМД «геостратегическим подарком России».

Ранее Трамп заявил, что США выйдет из ДРСМД поскольку Россия якобы не соблюдает условия договора. При этом американский президент не привел никаких доказательств своих слов, сообщала «Газета.ru».