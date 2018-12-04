Сирия: США не заметили применения  химоружия в Алеппо

Вашингтон, 4 декабря. США не могут подтвердить факт применения химического оружия в сирийском городе Алеппо, заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. По его словам, сейчас Белый дом рассчитывает, что ему передадут больше информации о данном инциденте.

«Был один инцидент неделю назад с предполагаемым применением химического оружия террористами из Идлиба, и россияне нанесли удар. Хочу подчеркнуть, что мы не можем подтвердить какую-либо химатаку в этом инциденте. Мы пытаемся узнать больше как можно скорее», — сказал Джеффри журналистам.

Напомним, что 24 ноября боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, заряженными отравляющими веществами. Как сообщается, не менее 46 человек, среди которых были восемь детей, получили химическое поражение. Обнаружив в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб орудия, из которых был совершен обстрел Алеппо, российская авиация нанесла удар по позициям террористов.

Как отмечали в министерстве обороны РФ, российская сторона ранее неоднократно указывала на тот факт, что в Идлибской демилитаризованной зоне готовится провокация с применением химического оружия, в которое будет участвовать организация «Белые каски».