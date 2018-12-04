Ляшко призвал упразднить пост премьера и сократить число депутатов Рады

Киев, 4 декабря. Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олега Ляшко призвал сократить число министров, а также депутатов Верховной рады. В подготовленном новом пакете изменений в Конституцию нардеп также предлагает усилить президентскую вертикаль власти и упразднить пост премьера.

Соответствующая информация приводится в сообщении, размещенном на официальном сайте Радикальной партии.

Согласно приведенным данным, Ляшко подготовил очередной пакет изменений в основной закон, которым предлагает сократить численность министерств – с 20 до 10, численность депутатов с 450 до 250 человек, сделать так, чтобы судей и прокуроров выбирали граждане на выборах, как в США, усилить президентскую вертикаль власти, упразднить должность премьер-министра.

Несколько дней назад Ляшко призвал провести на Украине выборы, даже если введут военное положение. 13 ноября лидер Радикальной партии обвинил украинского президента Петра Порошенко и главу кабинета министров Владимира Гройсмана в непрофессионализме и аморальности.

В феврале 2017 года Радикальная партия подписала с партией Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) и Народным фронтом совместную декларацию по итогам круглого стола «Единство ради победы». Согласно документу, ее участники готовы объединиться вокруг общих ценностей и отбросить мелкие политические разногласия».

Напомним, в апреле того же года директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении Ляшко.