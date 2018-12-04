Евросоюз продлил мандат наблюдательной миссии в Грузии

Брюссель, 4 декабря. Наблюдательная миссия ЕС в Грузии (МНЕСК) продолжит свою работу до декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Совет продлил мандат мониторинговой миссии ЕС в Грузии до 14 декабря 2020 года», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Отметим, что на работу миссии выделен бюджет в 38,2 миллиона евро с 15 декабря 2018 по 14 декабря 2020 года.

Напомним, 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли территорию Южной Осетии из установок залпового огня «Град», а также ввели войска в Цхинвал. Москва приняла решение защитить жителей Южной Осетии. После пяти дней боевых действий российская армия вытеснила грузинских военных из региона, сообщала «Газета.ru».

Миссия Евросоюза в Грузии была развернута в сентября 2008 года Около 200 европейских наблюдателей оценивают ситуацию в Южной Осетии, а также соблюдения соглашения о перемирии.