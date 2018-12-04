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«Не Месси и не Роналду»: стал известен обладатель «Золотого мяча»

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«Не Месси и не Роналду»: стал известен обладатель «Золотого мяча»

Москва, 4 декабря. Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» по футболу Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча». Хавбек был признан лучшим игроком мира по версии журнала France Football.

Капитан сборной Хорватии прервал серию побед в голосовании за эту награду нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Таким образом, Модрич впервые в карьере получил данную награду.

В текущем сезоне футболист выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» и стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии.

Как сообщает «Газета.ру», Месси впервые с 2006 года оказался вне тройки лучших футболистов мира. Он занял лишь пятую строчку в голосовании, по итогам которого определяется обладатель «Золотого мяча».

Автор: Тимур Румянцев
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