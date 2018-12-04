Сирия: США оценили зону деэскалации в провинции Идлиб

Вашингтон, 3 декабря. Сохранение зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб является положительным фактом, заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Что касается Идлиба, то, во-первых, мы по-прежнему считаем, что это хорошо, что там есть зона деэскалации. Мы полагаем, что она (деэскалация, ― Прим. ФАН) соблюдается. Все наши обсуждения не только с турками, но и с россиянами показывают, что так и есть», — заявил Джеффри.