Мэй предложила ЕС рассмотреть вопрос об индивидуальных санкциях к россиянам

Лондон, 4 декабря. Великобритания и Голландия побуждают страны-члены Евросоюза рассмотреть возможность введения индивидуальных санкций против российских граждан, «более широко» взглянув на «акт Магнитского». Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте во вторник.

«Мы вместе с голландцами побуждаем остальных [членов ЕС] взглянуть более широко на акт Магнитского, связанный с правами человека», — заявила Мэй.

Она подчеркнула, что возможности Великобритании в введении индивидуальных санкций ограничены, пока Лондон находится в Европейском союзе.

Напомним, в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская тишина» скончался юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В декабре 2012 года президент США Барак Обама подписал так называемый «акт Магнитского». Документ предусматривал введение санкций против ряда российских должностных лиц.

Генеральная прокуратура России 19 ноября 2018 года заявила, что финансист и инвестор Уильям Браудер мог быть заинтересован в смерти юриста своего фонда Сергей Магнитского, сообщал RT.

По словам представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, версию об отравлении Магнитского в интересах Браудера подтверждает журналист Олег Лурье, который в 2009 году находился с Магнитским в одном СИЗО.

Российские власти расценивают «акт Магнитского» как недружественный и провокационный документ.