Порошенко отправил в отставку представителя по Крыму

Киев, 4 декабря. Постоянный представитель президента Украины по Крыму Борис Бабин был снят с должности. Соответствующий указ подписал украинский президент Петр Порошенко. Тест данного документа был опубликован на официальном сайте главы украинского государства.

Сам указ датирован вторым декабря текущего года.

«Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению», — отмечается в указе, передает издание «Газета.ру».

Бабин ранее неоднократно жаловался на действия пограничников РФ в Азове.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины совершили провокацию, нарушив российскую границу. Они осуществляли опасные маневры в Керченском проливе и были задержаны российскими пограничниками. Киев обвинил РФ в «агрессии».

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного крымчанами в марте 2014 года. После госпереворота на Украине новая власть в Киеве оказалась признавать потерю региона. До сих пор украинские власти считают Крым «временно оккупированной территорией Украины».