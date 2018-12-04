Мэй заявила, что Великобритания продолжит призывать к усилению санкций против РФ

Лондон, 3 декабря. Великобритания продолжит выступать за усиление санкций против России, заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй. По ее словам, Россия якобы нарушает международную систему правил.

Выступая в Палате общин, Мэй прокомментировала инцидент в Керченском проливе, где силами российской береговой охраны были задержаны украинские корабли, вторгшиеся в территориальные воды РФ.

«Это не единственный пример российской агрессии, он вписывается в парадигму российского поведения. Великобритания возглавляла усилия ЕС по введению санкций. Мы продолжим делать это, обсуждая с лидерами ЕС будущие шаги, которые могут быть сделаны», ― заявила британский премьер.

Также она призвала выносить обсуждение антироссийских санкций на те международные площадки, где Россия не представлена.