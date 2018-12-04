Хорватский телеканал извинился перед Украиной за карту с российским Крымом

Белград, 3 декабря. Хорватский государственный телеканал HRT извинился перед украинскими дипломатами за показ в эфире карты, на которой Крым был в составе России.

Телеканал показал «неправильную» карту во время интервью министра иностранных дел Хорватии Марии Пейчинович-Бурич в воскресенье. На ней помимо Крыма в составе России, Косово и Метохония были в составе Сербии.

В понедельник украинское посольство высказало недовольство позицией телеканала.

«Мы убеждены, что ведущий хорватский телеканал не может действовать вопреки официальной позиции хорватского правительства, которое поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в заявлении украинского правительства.

После этого представители хорватского телеканала заявили, что «ненамеренно присоединили украинский Крым к Российской Федерации».

Напомним, Крым стал российским в 2014 году после референдума. На нем 96,77% избирателей Республики Крым, а также 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение Крыма в состав России.

Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», а референдум проходил в полном соответствии с международным правом. Тем не менее, Киев считает Крым «украинской временно оккупированной территорией», сообщала «Газета.ru».