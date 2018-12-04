Петербургские власти вступились за школьника, создавшего «профсоюз учащихся»

Санкт-Петербург, 4 декабря. Действия петербургского школьника, создавшего в учебном заведении «профсоюз учащихся» для выдвижения требований к руководству школы, прокомментировали в городском комитете по образованию. Там считают, что он не допустил нарушений.

Как сказали в комитете, школьник может создавать общественную организацию, если не нарушаются права других детей на получение образования, если не нарушается устав школы, если общественная деятельность школьника не мешает образовательному процессу.

Создание общественной организации школьником не может «становиться причиной для отчисления», подчеркнули в комитете, передает ТАСС.

Как писали ранее СМИ, школьник по имени Леонид создал «профсоюз учащихся» в школе №622 города Санкт-Петербурга. Он хотел добиться от руководства школы отмены контроля со стороны администрации учебного заведения за внешним видом учащихся и их одеждой, а также ограничения числа контрольных и самостоятельных работ.

