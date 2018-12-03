Сирия: Госдеп не считает «опасной игрой» действия США в районе Евфрата

Вашингтон, 3 декабря. Соединенные Штаты не ведут «опасную игру» в районе реки Евфрат в Сирии, а пытаются разгромить террористическую группировку «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) при поддержке своих партнеров и союзников по коалиции. С таким заявлением выступил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Выступая на брифинге для журналистов, Джеффри прокомментировал недавнее заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Глава МИД РФ назвал происходящее на восточном берегу Евфрата в Сирии «неприемлемым», а также указал, на тот факт, что действия США нарушают территориальную целостность Сирии. По его словам, происходящее является «опасной игрой», учитывая остроту курдского вопроса не только в Сирии, но и других странах региона, пишет «Газета.ру».

«Во-первых, мы не играем в опасную игру. <…> Мы полностью привержены разгрому ИГ в районе [долины реки] Евфрата», ― ответил Джеффри.

Напомним, что этой осенью отмечалась активизация ударов американской коалиции по Дейр-эз-Зору. В ход, по информации сирийских СМИ, шли даже запрещенные кассетные бомбы. США и их союзники оправдывают агрессию против Сирии тем, что коалиция якобы борется с террористами. При этом в Дамаске неоднократно подчеркивали, что американский контингент находится на территории САР незаконно, а действия США только способствуют укреплению боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.