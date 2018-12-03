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Украина готовится ввести новые санкции против России

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Украина готовится ввести новые санкции против РоссииКиев, 3 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал президенту страны Петру Порошенко письмо с предложением ввести против России новые санкции. Об этом Луценко заявил в эфире телеканала ICTV.

По словам Луценко, украинские власти должны применить «специальные экономические и другие ограничительные меры» к отдельным российским физическим и юридическим лицам из-за инцидента в Керченском проливе.

Луценко подчеркнул, что такие меры необходимы, поскольку россияне «имеют монополию» в некоторых сферах на Украине.

«Уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране», — заявил генпрокурор Украины.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил нарушили государственную границу в Черном море. Они не реагировали на требования российских пограничников остановиться и совершали опасные маневры.

Как сообщала «Газета.ru», украинские корабли задержали. 24 украинских военных, среди которых были сотрудники СБУ,  арестовали на 2 месяца по обвинению в нарушении госграницы России. Российские власти назвали инцидент в Керченском проливе провокацией украинских властей.

В ответ Киев обвинил Москву в агрессии. Президент Украины Петр Порошенко ввел на территории десяти областей страны военное положение.

Автор: Денис Коробейников
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