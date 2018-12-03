«Козья йога» набирает популярность среди западных знаменитостей

Нью-Йорк, 3 декабря. Новый тренд зародился в США – йога с козами. Ее придумала жительница штата Орегон Лэйни Морсом и у нее очень быстро нашлись последователи среди американских знаменитостей.

У Морсом есть собственная ферма. По ее словам, йогой с козами она начала заниматься, чтобы пережить тяжелый диагноз и неприятный развод. Она опубликовала книгу и теперь у нее около 2 400 клиентов, желающих попасть на занятие с козами.

Одной из первых знаменитостей, записавшихся на йогу с козами, стада актриса Кейт Бекинсейл, решившая необычно отметить свой 45-й день рождения. Другой знаменитостью стала телевизионная персона Хлоя Кардашьян. Как пишет телеканал «360», новым видом йоги уже заинтересовались музыкант Оззи Осборн, актер Кевин Харт, звезда сериала «Две девицы на мели» Бет Берс и многие другие.

Отмечается, что о новой йоге уже заговорили в Англии, так что, по мнению эксперта, можно ожидать роста популярности этой практики и в Европе.