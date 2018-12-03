Украинцы рассказали о своем отношении к России

Киев, 3 декабря. Не менее половины украинцев заявили, что относятся к России «холодно» или «очень холодно». Об этом сообщает социологическая группа «Рейтинг».

Исследование, проведенное социологами этой группы показало, что «очень тепло» к России относятся 2% опрошенных. О своем «теплом» отношении к России сообщили 18% респондентов.

26% опрошенных украинцев заявили, что относятся к России нейтрально.

Также из данных опроса следует, что 24% относятся к России «холодно», а 28% ― «очень холодно».

Социологи провели аналогичные опросы, касающиеся и других стран. По их данным, 50% опрошенных «тепло» относятся к Польше, 49% ― к Евросоюзу и 47% ― к Белоруссии.

Опрос проводился с 29 сентября по 14 октября этого года. В нем участвовали 2,4 тысячи жителей Украины.