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Представители Минобороны РФ и Вьетнама обсудили безопасность в АТР

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Представители Минобороны РФ и Вьетнама обсудили безопасность в АТР

Москва, 3 декабря. В понедельник в Москве прошел четвертый раунд российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны на уровне заместителей глав оборонных ведомств. Соответствующую информацию приводят в министерстве обороны Российской Федерации.

Вьетнамскую делегацию возглавлял замминистра Нацобороны Вьетнама генерал-полковник Нгуен Ти Винь​​​. Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел раунд.

Стороны рассмотрели текущее состояние российско-вьетнамских отношений в военной области и перспективы их развития, обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что стратегическое партнерство военных ведомств России и Вьетнама будет укрепляться.

Автор: Тимур Румянцев
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