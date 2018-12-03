Представители Минобороны РФ и Вьетнама обсудили безопасность в АТР

Москва, 3 декабря. В понедельник в Москве прошел четвертый раунд российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны на уровне заместителей глав оборонных ведомств. Соответствующую информацию приводят в министерстве обороны Российской Федерации.

Вьетнамскую делегацию возглавлял замминистра Нацобороны Вьетнама генерал-полковник Нгуен Ти Винь​​​. Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел раунд.

Стороны рассмотрели текущее состояние российско-вьетнамских отношений в военной области и перспективы их развития, обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что стратегическое партнерство военных ведомств России и Вьетнама будет укрепляться.