Экипаж корабля «Союз МС-11» взошел на борт МКС

Москва, 3 декабря. Экипаж космического корабля «Союз МС-11», который в этот понедельник в 20.33 по московскому времени пристыковался к российскому модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС), благополучно взошел на ее борт. Об этом сообщает Центр управления полетами (ЦУП).

«Люки открыты, экипаж перешел на борт МКС, космонавты чувствуют себя хорошо», ― цитирует слова представителя ЦУП ТАСС.

Как сообщается, «Союз» пристыковался к МКС в автоматическом режиме после шестичасового полета. На борт станции взошли члены длительной экспедиции МКС-58/59: российский космонавт Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

До них на борту станции находились космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, а также астронавты Серена Ауньон (NASA) и Александер Герст (Европейское космическое агентство). Новый экипаж МКС будет работать на орбите 194 дня.