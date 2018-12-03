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Экипаж корабля «Союз МС-11» взошел на борт МКС

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Экипаж корабля «Союз МС-11» взошел на борт МКС

Москва, 3 декабря. Экипаж космического корабля «Союз МС-11», который в этот понедельник в 20.33 по московскому времени пристыковался к российскому модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС), благополучно взошел на ее борт. Об этом сообщает Центр управления полетами (ЦУП).

«Люки открыты, экипаж перешел на борт МКС, космонавты чувствуют себя хорошо», ― цитирует слова представителя ЦУП ТАСС.

Как сообщается, «Союз» пристыковался к МКС в автоматическом режиме после шестичасового полета. На борт станции взошли члены длительной экспедиции МКС-58/59: российский космонавт Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

До них на борту станции находились космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, а также астронавты Серена Ауньон (NASA) и Александер Герст (Европейское космическое агентство). Новый экипаж МКС будет работать на орбите 194 дня.

Автор: Антон Зарубин
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