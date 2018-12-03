Стало известно, куда «исчезли» украинские катера из порта Керчи

Симферополь, 3 декабря. Бронекатера ВМС Украины «Никополь» и «Бердянск», которые были задержаны пограничниками РФ после нарушения российской государственной границы в Черном море и впоследствии пришвартованы в порту Керчи, его не покидали.

«Они были перешвартованы на другую причальную стенку там же», — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах региона.

Он подчеркнул, что задержанный украинский буксир «Яны Капу» также остался на прежнем месте, передает РИА Новости. Об «отсутствии катеров у причала» в порту Керчи ранее сообщило местное издание КерчьИнфо.

25 ноября корабли ВМСУ устроили провокацию в Керченском проливе, совершая опасные маневры в российских территориальных водах. Пограничники РФ были вынуждены задержать судна-нарушители. Украина же обвинила Россию в «агрессии».