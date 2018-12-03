Владелец «Механика Погодина» обжалует решение суда Херсона об отказе в снятии ареста

Москва, 3 декабря. Владелец российского судна «Механик Погодин», которое было задержано украинскими властями и уже несколько месяцев находится в порту Херсона, намерен обжаловать решение Херсонского окружного административного суда Украины, отклонившего иск о снятии ареста с судна. Об этом сообщает компания «В. Ф. Танкер».

Как отметили в пресс-службе компании, руководство «В. Ф. Танкер» несогласно с решением суда Херсона, отклонившего иск о снятии ареста с судна.

«В «В. Ф. Танкер» принятое решение считают незаконным, несправедливым и предвзятым. Компания намерена обжаловать его путем подачи апелляции», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет на выход танкера из порта Херсона привел к убыткам для фирмы в размере 200 тысяч долларов.

Пресс-служба компании сообщила, что со стороны ответчиков на заседании присутствовали представители пограничной службы и портовых властей, а также так называемый «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин.

Напомним, что сотрудники СБУ заблокировали танкер «Механик Погодин» 10 августа в херсонском порту. Причиной стала якобы принадлежность судна к российской компании «ВЭБ Лизинг», включенной в санкционный список. Представитель компании заявил, что его судно раньше принадлежало указанному предприятию, но теперь им владеет компания ООО «В. Ф. Танкер», которая не состоит в ограничительном перечне. Таким образом, любое удержание судна является незаконным.