Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых видеоблогеров на Youtube

Москва, 3 декабря. Журналом Forbes был подготовлен рейтинг наиболее высокооплачиваемых блогеров Youtube. По данным издания, годовой заработок топовых видеоблогеров превышает 20 миллионов долларов.

Список возглавил семилетний мальчик Райан из США, который вместе со своими родителями ведет канал Ryan Toys Review. На нем публикуются обзоры разнообразных игрушек. У данного канала более 17 миллионов подписчиков, а совокупное число просмотров всех видео составляет 26 миллиардов. Годовой доход с канала оценивается в 22 миллиона долларов.

Второе место занимает музыкант и комик Джейк Пол. На него подписаны 17 миллионов человек. Его годовой заработок оценивается в 21 миллион долларов.

На третьем месте располагается команда из пяти человек под названием Dude Perfect. На своем канале они размещают видео с разнообразными трюками, в ходе которых используются различные подручные средства. 37 миллионов подписчиков позволили каналу заработать за год 20 миллионов долларов.

Кроме того, в первую десятку вошли британский геймер Дэниел Миддлтон и американский стилист, модель и музыкант Джеффри Стар, а также каналы Markiplier, Vanoss Gaming, Jacksepticeye, PewDiePie и Logan Paul.