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Сирия: свыше 14,5 тысяч сирийцев попали под действие амнистии Асада для уклонистов

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Сирия: свыше 14,5 тысяч сирийцев попали под действие амнистии Асада для дезертиров

Дамаск, 3 декабря. Свыше 14,5 тысяч сирийцев, уклонившихся от прохождения военной службы, включая беженцев и членов незаконных вооруженных формирований, попали под амнистию в республике по состоянию на 2 декабря. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он рассказал, что в стране продолжается реализация указа сирийского президента Башара Асада от 9 октября этого года, согласно которому лицам, уклонившимся от прохождения военной службы, предоставляется амнистия. Как отметил российский генерал, она распространяется также на беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.  

«По состоянию на 2 декабря 2018 года амнистировано 14 522 человека», ― сообщил Соломатин.

Также российскй генерал сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации за последние сутки было зафиксировано одно нарушение режима прекращения боевых действий. Боевики обстреляли населенный пункт Хифсин провинции Хама.

Автор: Антон Зарубин
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