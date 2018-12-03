«Лучше сразу к берегам Белоруссии»: в РФ ответили сенатору США, предложившему отправить флот в Черное море

Москва, 3 декабря. Американский сенатор Джон Барассо в этот понедельник выступил с предложением отправить в Черное море флот НАТО, чтобы «устрашить» России. На эту инициативу уже ответили российские пользователи соцсетей.

Слова Барассо были приведены изданием The Hill. Сенатор предложил США и НАТО дать ответ на «агрессию» России, продемонстрировав силу в Черном море. По его мнению, в Черное море необходимо отправить флот НАТО, а Украине передать системы ПВО и противокорабельное вооружение.

В ответ пользователи соцсетей выразили сомнение в том, что сенатор способен адекватно оценить силу российского флота, а также российских оборонительных систем, защищающих побережье Черного моря. По мнению россиян, в случае прямого столкновения, шансов у американских кораблей не больше, чем у украинских катеров. Также ему предложили лично отправится в Черное море на одном из «кораблей НАТО», которые он предложил послать к российским берегам.

Один из пользователей иронично предложил Барассо отправить флот сразу к берегам Белоруссии.

«Лучше сразу к берегам Белоруссии. А мы там сразу прям и испугаемся», ― ответил он на инициативу сенатора.

Напомним, что в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу. Они взяли курс на Керченский пролив, по пути суда совершали опасные маневры. На требования российских пограничников украинские моряки не реагировали. Погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры, чтобы задержать корабли.