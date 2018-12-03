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Сирия: боевики нанесли удар по населенному пункту в провинции Хама

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Сирия: террористы обстреляли населенный пункт в провинции Хама

Дамаск, 3 декабря. Террористы нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Хифсин в сирийской провинции Хама. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«Боевиками незаконных вооруженных формирований обстрелян населенный пункт Хифсин провинции Хама», — сообщил Соломатин.

К настоящему моменту информации о пострадавших и разрушениях нет. Соломатин подчеркнул, что Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований прекратить провокации с использованием тяжелого вооружения и присоединится к процессу мирного урегулирования в подконтрольных им районах.

Автор: Артем Никулин
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