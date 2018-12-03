Украинское консульство направило запрос в МИД РФ на посещение арестованных украинских моряков

Москва, 3 декабря. Консульство Украины в Москве направило официальные запросы министерству иностранных дел России с просьбой организовать встречу консула с украинскими моряками, которые были задержаны в районе Керченского пролива. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Получила информацию от консульства Украины в Москве о том, что его сотрудники направили официальные запросы в МИД РФ и администрации следственных изоляторов «Лефортово» и «Матросская тишина» относительно возможности посещения украинским консулом наших военнопленных», — написала Денисова на своей странице в Facebook.

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна из состава военно-морских сил Украины незаконно пересели государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ. Позднее три украинских судна и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива. При этом в ходе задержания сотрудники пограничной службы ФСБ были вынуждены применить оружие, в результате чего трое украинских моряков получили ранения.

26 ноября суд в Крыму арестовал 24 украинских военных моряков, которые находились на борту задержанных кораблей. 29 ноября трое раненых моряков были доставлены в тюремную больницу СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Остальные украинские моряки находятся в московском СИЗО «Лефортово».