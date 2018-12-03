Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Папа ушел комфортно»: сын Битова рассказал о последних минутах жизни отца

74
0 Оставить комментарий

«Папа ушел комфортно»: сын Битова рассказал о последних минутах жизни отца

Москва, 3 декабря. Сын писателя Андрея Битова Иван рассказал о последних минутах жизни отца.

«Папа ушел комфортно. В уме, шутил, ввели в кому, не вывели. Царство Небесное!» — написал Иван Битов на своей странице в социальной сети Facebook.

«Папа ушел комфортно»: сын Битова рассказал о последних минутах жизни отца

Литературный критик Галина Юзефович на своей странице в Facebook написала, что Андрей Битов скончался на 82-м году жизни. Он умер в реанимации московской клинической больницы имени Н. Э. Баумана

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщало, что причиной смерти писателя стали проблемы с сердцем.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.