«Папа ушел комфортно»: сын Битова рассказал о последних минутах жизни отца

Москва, 3 декабря. Сын писателя Андрея Битова Иван рассказал о последних минутах жизни отца.

«Папа ушел комфортно. В уме, шутил, ввели в кому, не вывели. Царство Небесное!» — написал Иван Битов на своей странице в социальной сети Facebook.

Литературный критик Галина Юзефович на своей странице в Facebook написала, что Андрей Битов скончался на 82-м году жизни. Он умер в реанимации московской клинической больницы имени Н. Э. Баумана

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщало, что причиной смерти писателя стали проблемы с сердцем.