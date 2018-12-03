Песков об ответе Золотова на обвинения со стороны Навального: «Он защищал свою честь»

Москва, 3 декабря. Руководитель Росгвардии Виктор Золотов вступил в дискуссию с блогером Алексеем Навальным, чтобы защитить свою офицерскую честь; никаких санкций к нему не применялось. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общаясь со студентами МГИМО.

«Нет, никаких санкций [к Золотову за видеообращение к Навальному] и выговоров не было применено и не могло быть применено, потому что нет оснований для этого», ― приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос одного из студентов.

Песков добавил, что лично он считает, что русский офицер, особенно такого ранга, как Золотов, вообще не должен вступать в подобные дебаты. Процесс госзакупок и бюджеты ведомств ежедневно изучаются различными правоохранительными и контролирующими органами, поэтому для руководителя Росгвардии не было необходимости отвечать на публикации блогера. Однако, по словам Пескова, вопросы чести играют большую роль для Золотова, поэтому он принял решение выступить самостоятельно.

«Может быть, это звучит пафосно, но он относится к русским офицерам, для которых слово чести очень важно, и он за свою честь ринулся в бой, он не специалист, может быть, в вопросах политической деятельности и т.д.», ― подчеркнул Песков.

Напомним, что блогер Алексей Навальный обвинил руководство Росгвардии в том, что те закупали продовольствие по ценам якобы выше рыночных. Золотов опроверг все обвинения и вызвал блогера на дуэль. В ответ Навальный заявил, что хотел бы провести дебаты с Золотовым на одном из федеральных каналов, на что генерал напомнил блогеру, что речь шла о спортивном поединке.