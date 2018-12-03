Песков: Провокация Киева в Керченском проливе не требует встречи в «нормандском формате»

Москва, 3 декабря. Провокация властей Украины в районе Керченского пролива не требует встречи в «нормандском формате». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов к встрече в «нормандском формате» (Россия, Украина, ФРГ, Франция – Прим. ФАН) для обсуждения инцидента в районе Керченского пролива. По словам президента Украины, такую встречу предложила провести канцлер Германии Ангела Меркель.

Песков подчеркнул, что инцидент в районе Керченского пролива был провокацией со стороны Украины. Кроме того, данное событие не относится к минским соглашениям, поэтому не может обсуждаться в «нормандском формате».

«Провокация украинской стороны в российских территориальных водах вряд ли относится к измерению минских договоренностей», — сказал Песков.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава ВМС Украины нарушили государственную границу России. Украинские военные судна осуществляли опасные маневры, а также отказывались выполнять законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее украинские военные суда были задержаны в районе Керченского пролива.