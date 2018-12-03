Протекционизм США снизил эффективность ВТО — Песков

Москва, 3 декабря. Протекционизм со стороны Соединенных Штатов является одной из причин утраты мировыми институтами, в том числе Всемирной торговой организации (ВТО), своей эффективности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

Политик констатировал, что мировые институты существенно потеряли свою эффективность. По его словам, ВТО на фоне действий США во многом перестало быть нужным, так как «эти правила не работают».

По словам пресс-секретаря российского лидера, протекционизм стал для США «абсолютом экономической политики», и как раз рост американской экономики во многом обусловлен именно «махровым протекционизмом».