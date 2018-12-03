«Шерпам пришлось изрядно попотеть»: Песков рассказал о декларации саммита G20

Москва, 3 декабря. Итоговый текст декларации саммита «большой двадцатки», прошедшего в Аргентине, удалось согласовать лишь в последние полчаса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

По его словам, лидеры G20 шли на последнюю сессию мероприятия, а документ все еще согласовывался.

«Шерпам пришлось изрядно попотеть, текст документа был согласован буквально в последние 30 минут», — сказал Песков.

Песков отметил, что разногласия по документу были вызваны противоречиями позиций по вопросам основ свободной торговли, миграции и экологии.

Ранее во время встречи со студентами МГИМО Дмитрий Песков назвал цель несостоявшейся в Аргентине встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На переговорах главы государств должны были обсудить ситуацию вокруг ДРСМД и наметить векторы установления диалога между Москвой и Вашингтоном по данному вопросу.