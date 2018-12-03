Россия заинтересована в реанимации диалога с ЕС ― Песков

Москва, 3 декабря. Российские власти заинтересованы в развитии Евросоюза и хотели бы восстановить диалог с Брюсселем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения со студентами МГИМО.

По его словам, Россия выстраивает двустороннее сотрудничество не только с отдельными странами ЕС, но и с Евросоюзом в целом. Песков отметил, что сейчас линия взаимодействия Москва―Брюссель находится «в изрядно подмороженном состоянии», причем не по инициативе российской стороны.

«Но, безусловно, в наших интересах реанимация диалога Россия - Евросоюз. Мы надеемся, что рано или поздно все-таки политическая мудрость в Брюсселе найдет в длинных коридорах свой пусть, и этот процесс будет реанимироваться», ― приводит слова Пескова ТАСС.

Песков напомнил, что проблемы ЕС неизбежно негативно отразятся на России, так как Евросоюз является основным экономическим партнером РФ. По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы к западу от России было расположено предсказуемое пространство, успешно развивающееся экономически.