Песков рассказал, что мешает наладить отношения России и США

Москва, 3 декабря. Непредсказуемость в действиях нынешней администрации Соединенных Штатов мешает налаживать отношения между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

«Основываясь на доступных всем фактах, можно сказать, что налицо определенная непредсказуемость в действиях нынешней администрации [США], что серьезно осложняет задачу по выстраиванию отношений», — сообщил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и президент РФ Владимир Путина хотят выстраивать отношения и ждут взаимности от американцев.

По словам Пескова, в выстраивании отношений ситуация простая: Москва или отстаивает свои интересы, или прямо показывает красную линию своих интересов, через которую никому не дадут переступить, или же этого не делается.

«Или мы говорим, что мы не дадим никаких цветных революций, мы не дадим снаружи менять власть, где бы то ни было, или мы становимся жертвами таких процессов», — продолжил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России отметил, что после того как РФ начала активно продвигать мысль о многополярном мире и заняла подобающее ей место в мировых делах, это стало еще больше стало не нравиться многим.