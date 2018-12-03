Песков рассказал о самых активных рабочих часах Путина

Москва, 3 декабря. Наиболее активным рабочим временем в графике российского президента Владимира Путина является промежуток между 18 часами и полночью. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент любит сдвинутый рабочий график, самая большая активность начинается в 6-7-8 вечера и идет дальше, тяготеет к полуночи», ― приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что рабочий день президента редко когда длится меньше десяти часов, а, как правило, Путин работает по двенадцать-тринадцать часов в день.

Ранее сообщалось, что российский президент встает между восьмью и девятью часами дня, начиная день с зарядки и завтрака. Как правило, он работает из своей резиденции в Ново-Огарево, расположенной всего в 24 километрах от Кремля.