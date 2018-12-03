Песков: РФ не идет по особому пути, но стала примером для других в борьбе за суверенитет

Москва, 3 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит особого пути развития, которому должна следовать Россия. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами МГИМО.

Песков отметил, что Россия является неотъемлемой частью мирового сообщества. При этом в свое время Россия смогла подать пример другим государствам в вопросе борьбы за суверенитет.

«Я не считаю, что у России должен быть какой-то особый путь развития. У России на самом деле был особый путь развития в начале 2000-х и этот особый путь был связан с тем, что Россия боролась за свой суверенитет», — сказал Песков.

Он также добавил, что Россия «проторила дорожку», по которой теперь следуют многие страны, выступающие против вмешательства в их внутренние дела. Эти страны выступают против государственных переворотов, осуществляемых путем прямого вмешательства извне, а также против незаконных санкций.

«Сейчас мы эту траекторию задали и к этому пути присоединяются все больше и больше государств. Но говорить о какой-то исключительности, о какой-то особенности я не стал бы», — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия является неотъемлемой частью мирового сообщества.