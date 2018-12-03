«Пусть лучше идут обратно в футбол играть?»: Песков прокомментировал дело Мамаева и Кокорина

Москва, 3 декабря. Суд должен принять решение по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина вне зависимости от степени их футбольного таланта. Это мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

Один из присутствующих на встрече спросил Пескова о том, что будет с Мамаевым и Кокориным.

«Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть?» — спросил в ответ Дмитрий Песков.

Автор вопроса в свою очередь отметил, что считает необходимым судить футболистов по всей строгости закона. Песков с данной точкой зрения согласился.

«Я тоже так считаю. А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что в контексте произошедшего не важно, насколько талантливы или нет Мамаев и Кокорин как футболисты. Речь идет о преступлении. И решение о том, было ли оно или нет, и каким должно быть наказание, может принять только суд.

Напомним, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы до 8 декабря по подозрению в хулиганстве. В Сети были распространены видео, на которых Мамаев и Кокорин участвуют в драке в одной из московских кофеен. Кроме того сообщалось, что футболисты избили водителя сотрудницы «Первого канала».