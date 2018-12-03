«Это чушь»: Песков развеял слухи о влиянии Москвы на Трампа

Москва, 3 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков развеял слухи о том, что Москва якобы имеет влияние на американского лидера Дональда Трампа.

«Конечно, это чушь, что Россия имеет какое-то влияние на Трампа», — сказал пресс-секретарь российского лидера на встрече со студентами МГИМО.

По его словам, так называемое «российское дело» — в действительности «охота на ведьм, которых не существует».

Песков, комментируя заявление бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, который в четверг признался в даче ложных показаний относительно якобы имевших место контактов с Россией в ходе президентской кампании в 2016 году, заявил, что в начале января в Кремль поступали обращения. По словам Пескова, Коэн писал, что хочет установить контакты с Москвой, чтобы построить Trump Tower.

«Мы получаем огромное количество аналогичных обращений — это инвесторы, предприниматели, журналисты — из самых разных стран мира. Мы стараемся реагировать», — отметил Песков, добавив, что такая реакция важна для создания привлекательного образа РФ для бизнесменов.

Песков подчеркнул, что связавшиеся с Коэном сотрудники администрации президента объяснили, что «администрация дома не строит», а деловые контакты следует устанавливать на соответствующих форумах. Других каких-либо контактов у Кремля с Коэном не было, добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Коэн в суде заявил, что прекратил заниматься обсуждением строительства башни в Москве в январе 2016 года. Однако позже он признался в даче ложных показаний, отметив, что продолжал вести переговоры до июня 2017 года.