SpaceX запустила ракету с десятками спутников

Вашингтон, 3 декабря. В Калифорнии с космодрома «Ванденберг» стартовала ракета-носитель Falcon 9, компания SpaceX ведет трансляцию запуска.

Falcon 9 стартовала в 21.34 по московскому времени. На ее борту находятся 64 малых спутника, самый большой из них — размером с холодильник, самый маленьких — не превышает по размерам кубик Рубика. Аппараты будут доставлены на солнечно-синхронную полярную орбиту высотой 575 километров.

Спутники принадлежат правительственным структурам и компаниям из 17 государств, в том числе коммерческим компаниям, университетам, музеям, космическим ведомствам, министерству обороны США.

Это уже третий старт для первой ступени ракеты-носителя.

Напомним, 18 ноября сообщалось, что компания SpaceX не будет модифицировать вторую ступень ракеты-носителя Falcon 9.