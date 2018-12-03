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SpaceX запустила ракету с десятками спутников

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SpaceX запустила ракету с десятками спутников

Вашингтон, 3 декабря. В Калифорнии с космодрома «Ванденберг» стартовала ракета-носитель Falcon 9, компания SpaceX ведет трансляцию запуска.

Falcon 9 стартовала в 21.34 по московскому времени. На ее борту находятся 64 малых спутника, самый большой из них — размером с холодильник, самый маленьких — не превышает по размерам кубик Рубика. Аппараты будут доставлены на солнечно-синхронную полярную орбиту высотой 575 километров.

Спутники принадлежат правительственным структурам и компаниям из 17 государств, в том числе коммерческим компаниям, университетам, музеям, космическим ведомствам, министерству обороны США.

Это уже третий старт для первой ступени ракеты-носителя. 

Напомним, 18 ноября сообщалось, что компания SpaceX не будет модифицировать вторую ступень ракеты-носителя Falcon 9.

Автор: Алексей Громов
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