«Перспектива очень слабая»: Песков считает невозможным создать альтернативу ДРСМД

Москва, 3 декабря. Создать альтернативу Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) практически невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

По его словам, документ можно редактировать, однако лучший вариант — добиться невыхода США из ДРСМД.

«Разрушить до основания и в нынешней мировой конъюнктуре внешнеполитической родить такой сложный документ практически невыполнимо. Отталкиваясь от него можно совершенствоваться, но с нуля начинать — перспектива очень слабая», — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что можно учесть замечания американской стороны касательно того, что Россия и США являются не единственными странами, которые обладают ракетами такого класса. Более того, у целого ряда государств данное вооружение составляет основу арсенала. В этих условиях получается, что Москва и Вашингтон связаны условиями договора, тогда как другие страны находятся в процессе развития такого класса вооружений.

Песков также подчеркнул, что Россия категорически несогласна с обвинениями США в нарушениях условий ДРСМД. Кремль, отметил он, настаивает на обратном, так как именно Вашингтон занимается развитием тяжелых летательных аппаратов и систем для антиракет, которые могут использоваться для запуска ракет средней и малой дальности. Дмитрий Песков отметил, что позиция Владимира Путина по ДРСМД известна, тогда как мнение Трампа еще должно быть озвучено.