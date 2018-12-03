«Чуть не убились»: солист 5’Nizza пожаловался на условия жизни в Харькове

Харьков, 3 декабря. Участник украинского дуэта 5'Nizza Сергей Бабкин раскритиковал власти Харькова за ужасные условия жизни в городе. Музыкант призвал власти Харькова заняться уборкой снега на дорогах города, выразил недоумение в связи с отсутствием горячей воды в харьковских квартирах.

«Дороги не чищены ни разу. Машины еле едут. Ехали, занесло так, что чуть не убились!» — написал Бабкин на своей странице в Instagram.

Он также добавил, что побывал дома у своих родителей, после чего пришел в ужас, узнав, что они живут без горячей воды с августа.

Стоит отметить, что многие жители Украины жалуются на плохие условия жизни. В середине ноября на Украине вспыхнули самые настоящие газовые бунты. В нескольких регионах Украины из-за неуплаты были отключены газ и отопление.

Так, в городе Смела Черкасской области Украины коммунальщики не смогли вовремя включить отопление из-за долгов перед «Нафтогазом». После этого жители города устроили акцию протеста. Позднее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ответственность за случившееся якобы лежит на местных властях, потребовав «немедленно дать людям газ и тепло». При этом Смела стал не единственным городом, который пострадал из-за долговых обязательств перед «Нафтогазом». Запуск отопительного сезона также провалился в Кривом Роге, Шепетовке, Кропивницком, Павлограде, Северодонецке и других украиинских городах.

При этом в столице Украины почти все лето не было горячей воды из-за долгов коммунального предприятия перед «Нафтогазом». К началу октября власти Киева частично восстановили подачу горячей воды.