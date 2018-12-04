Сирия, 4 декабря. Авиаудары США по городу Аш-Шаафа в Дейр-эз-Зоре спровоцировали новые потоки беженцев. ССА** потеряла больше 10 боевиков убитыми из-за очередных диверсий YPG на севере Алеппо. В Идлибе прошли массовые демонстрации населения против произвола «Джебхат ан-Нусры»1***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия (ССА): лишилась больше 10 боевиков убитыми из-за очередных диверсий YPG на севере Алеппо; уничтожила нескольких курдских радикалов при ударе по их конвою к юго-востоку от Африна.

Курды: понесли потери ранеными и убитыми в результате очередных нападений и взрывов, проведенных арабскими ополченцами в провинции Ракка.

Международная коалиция: спровоцировала новые потоки беженцев в Дейр-эз-Зоре после авиаударов по городу Аш-Шаафа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): столкнулась с массовыми митингами мирных жителей в Идлибе из-за очередных своих преступлений против гражданских лиц.

Армия Турции: задержала нескольких боевиков ранее союзной Анкаре группировки «Шухада Аш-Шаркия» к северо-востоку от Алеппо.

Провинция Алеппо

Курдское новостное агентство Hawar опубликовало сведения об итогах очередных нападений Отрядов народной самообороны (YPG) на позиции протурецких исламистских сил на севере провинции Алеппо. Сообщается, что курды атаковали блокпосты Сирийской свободной армии (ССА) в городах Бюльбюль и Африн. Кроме того, радикалы YPG активировали два самодельных взрывных устройства вблизи объектов союзных Анкаре боевиков в населенных пунктах Азаз и Абла к северу и к северо-востоку от административного центра региона. В результате в сумме было убито больше десяти протурецких исламистов.

Тем временем бандгруппы ССА обстреляли из минометов небольшой военный конвой курдов, следовавший рядом с линией фронта около поселения Кимар к юго-востоку от Африна. Под огнем «Свободной армии», как передает Twitter-канал (@FSAPlatform), было уничтожено несколько радикалов YPG.

Турецкие военнослужащие задержали нескольких боевиков ранее союзной Анкаре группировки «Шухада Аш-Шаркия» вместе с членами их семей в одной из деревень к северо-востоку от Алеппо, сообщает Aleppo Media Center. Напомним, ранее все отряды данного формирования были выведены из кантона Африн в город Сармада на севере провинции Идлиб в связи с неподчинением военному командованию Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередные авиационные удары западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, спровоцировали выход нескольких сотен беженцев из города Аш-Шаафа на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Согласно сведениям Muraselon, передвижение большого числа гражданских лиц затем фиксировалось в районах нефтяных полей Аль-Танак и Аль-Омар. Позже колонна вынужденных переселенцев была остановлена курдскими бойцами из состава Сирийских демократических сил (SDF)****. Сейчас ими ведутся мероприятия по выявлению террористов «Исламского государства»1 в рядах беженцев. Стоит отметить, что в ходе бомбардировок ВВС США на этом направлении уже погибли или получили ранения сотни местных жителей. Во время авианалетов американцами, в частности, применялись запрещенные большинством государств фосфорные бомбы.

Провинция Идлиб

Информационный Twitter-ресурс SMM Syria сообщает, что в северо-восточной части провинции Идлиб прошли очередные демонстрации мирного населения против произвола боевиков исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Поводом к новой волне протестов стало «варварское поведение» террористов «Джебхат ан-Нусры» на захваченных ими территориях и огромное количество новых военных преступлений джихадистов против гражданских лиц. Кроме того, главари группировки недавно установили запрет на деятельность нескольких школ в регионе, которые, как передают местные наблюдатели, не получили так называемую лицензию нового образца из-за якобы несоответствия нормам шариата.

Провинция Ракка

Арабские ополченцы не прекращают нападений на объекты курдских боевиков в провинции Ракка. Очередной взрыв, организованный местными военизированными отрядами, связанными с племенами Заевфратья, прогремел у позиций YPG на окраине населенного пункта Фатсет Ат-Тиеб к юго-востоку от административного центра региона, сообщает информагентство Al Manar News. Кроме того, арабы-ополченцы атаковали ряд опорных пунктов курдов в самом городе Ракка и в Тель-Абъяде на севере провинции. Отмечается, что бандгруппы YPG понесли потери как ранеными, так и убитыми. Как подчеркивают эксперты, данные действия местных ополченческих отрядов спровоцированы самими курдами, которые продолжают систематически притеснять арабское население на северо-востоке САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)