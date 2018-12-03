Сирия, 3 декабря. ВВС Сирии провели разведывательные полеты над Идлибом. Стало известно о новых жертвах западной коалиции, погибших во время битвы за Ракку. США приступили к расширению военной базы в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели разведывательные вылеты над оккупированными территориями Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: начало контратаку на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Курды: подверглись нападению террористов ИГ1 в западной части города Ракка.

Международная коалиция: имеет отношение к гибели 2620 человек, останки которых обнаружены в общих могилах в Ракке за последние девять месяцев; расширяет военную базу западнее Хасаки.

ВС Турции: подозреваются в причастности к обрушению тоннеля в городе Рас Аль-Айн на севере провинции Хасака.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о продолжающихся столкновениях между отрядами «Исламского государства» и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) в районе города Хаджин. Кроме того, фиксируются ожесточенные бои недалеко от населенных пунктов Аш-Шаафа и Аль-Букана. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (EuphratesPost), террористы начали контратаку позиций курдских подразделений. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, в первой половине дня курды заявляли о том, что им удалось взять в плен нескольких боевиков. Кроме того, по информации курдского военного источника в сети Twitter (Newsjorf), силы SDF якобы захватили здание больницы на подступах к Хаджину. Тем не менее подтверждения от официальных новостных порталов данные сведения не получили.

Провинция Идлиб

На юго-востоке региона не утихают вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и силами незаконных бандгрупп. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, после очередного обстрела со стороны террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Ан-Нусрой»*** правительственные подразделения открыли ответный огонь по оборонительным сооружениям боевиков. Под ударом артиллерии САА оказались укрепления радикалов недалеко от населенных пунктов Джарджаназ и Ат-Тах. Кроме того, военнослужащие армии Башара Асада выпустили несколько снарядов по военным объектам джихадистов, ответственных за утреннюю вылазку в северной части соседней провинции Хама.

Тем временем сирийская авиация приступила к разведывательным полетам над оккупированными исламистами территориями. Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), военные самолеты ВВС Сирии были замечены в южной части региона.

Провинция Ракка

Стало известно о новой вылазке террористов «Исламского государства» в провинции Ракка. Как передает в сети Twitter военный источник (Raqqa_SL), противоборствующие стороны обмениваются ударами в западной части административного центра региона. На данный момент никаких данных о потерях сторон не поступало. Напомним, «Демократические силы Сирии» (SDF) объявили об освобождении города 17 октября прошлого года, однако на контролируемых курдами территориях все еще скрываются подпольные группы боевиков, время от времени организующие нападения и взрывы в провинции. Несмотря на это, курдские радикалы продолжают бездействовать, подвергая опасности жизни мирных жителей.

Появилась информация о новых жертвах США, убитых в результате авианалетов международной коалиции во время военной операции по захвату Ракки. Согласно информации Twitter-канала (ahmadalissa), число тел, обнаруженных в общих могилах за последние девять месяцев, увеличилось до 2620.

Провинция Хасака

Военный источник в социальной сети Twitter (soheb9933) сообщает о том, что в городе Рас Аль- Айн, расположенном вблизи сирийско-турецкой границы, был разрушен один из тоннелей «Демократических сил Сирии» (SDF). Что послужило причиной инцидента пока неизвестно, однако, местные активисты полагают, что к случившемуся имеют отношение разведывательные службы турецких вооруженных сил. Напомним, агенты ВС Турции ранее уже предпринимали вылазки в пограничном населенном пункте.

Между тем информационное агентство Pars Today передает, что Соединенные Штаты приступили к расширению своей базы к западу от города Аль-Камышлы. Отмечается, что на военном объекте было установлено модернизированное оборудование и, в частности, современные радары. Напомним, накануне также сообщалось о развертывании нового наблюдательного пункта в приграничной зоне. Таким образом, Вашингтон продолжает наращивать боевую мощь в САР в преддверии начала операции ВС Турции. Военные эксперты отмечают, что Пентагон опасается потерять свое влияние в Северо-восточной Сирии в результате наступления турецких сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)