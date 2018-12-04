Сирия, 4 декабря. «Нусра»*** получила сто дронов от поставщика из Турции в Идлибе. Курды провели аресты несогласных с оккупацией SDF**** жителей в Дейр-эз-Зоре. Боевики стягивают силы к линии соприкосновения сил с САА на северо-западе САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили СВУ боевиков в районе Ар-Рамуса в Алеппо; вели ответный огонь по позициям исламистов в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ в городе Ракка.

«Тахрир Аш-Шам»: стягивает силы в северные районы Латакии; взорвала мост между населенными пунктами к югу от Алеппо; получила сто дронов от турецкого поставщика в Идлибе.

«Джейш Аль-Ислам»*****: отразила попытку нападения курдских радикалов в Африне на северо-западе Алеппо.

«Джейш Аль-Изза»: попыталась атаковать позиции САА в северной части Хамы.

Курды: организовали взрыв в городе Джандарис в провинции Алеппо; лишились одного из бойцов в результате нападения неизвестных в Хасаке; провели аресты на севере Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: заявила об убийстве двух высокопоставленных членов ИГ1 на юго-востоке САР.

ВС Турции: перебросили подкрепление в провинцию Идлиб.

Провинция Латакия

В минувшие сутки боевики террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» продолжили стягивать силы на север региона. Как передавал военный источник в соцсети Twitter (VivaRevolt), «Джебхат Ан-Нусра»1 передислоцировала дополнительные отряды к линии разграничения сил с правительственными подразделениями. Несмотря на то, что в рамках российско-турецкого Меморандума о создании демилитаризованной зоны на границах «Большого Идлиба» джихадисты должны были вывести тяжелое вооружение и эвакуироваться из прифронтовых районов, «Тахрир Аш-Шам», напротив, увеличивает свой военный контингент.

Провинция Алеппо

На юго-западе от Алеппо в течение всего дня отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и силами вооруженной оппозиции. В первой половине дня стало известно о взрыве моста в районе шоссе Аль-Эйс — Аль-Хадер джихадистами «Тахрир Аш-Шам». Позднее Twitter-канал (VivaRevolt) заявлял о перестрелках недалеко от населенного пункта Хан Туман и на участке трассы М-5.

Новостной портал Al Masdar News передавал, что в кантоне Африн продолжилась подпольная деятельность Отрядов народной самообороны (YPG) в рамках операции «Гнев Оливок». Протурецким боевикам удалось предотвратить вылазку курдских радикалов у населенного пункта Дейр Мушмуш. В то же время исламисты не смогли избежать взрыва в городе Джандарис, в организации которого также подозреваются члены подпольных ячеек YPG. Никакой информации о потерях со стороны джихадистов или возможных жертвах среди мирных жителей все еще не поступало.

В административном центре провинции вновь прошли работы по ликвидации взрывных устройств, обнаруженных после выхода джихадистов. Как передавало агентство новостей Al Manar News, саперы Сирийской арабской армии (САА) действовали в промышленном районе Ар-Рамуса с 9.00 до 14.00.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части провинции накануне продолжились ожесточенные бои между террористами «Исламского государства» и поддерживаемыми США «Демократическими силами Сирии» (SDF). По информации военного источника в сети Twitter (VivaRevolt), противоборствующие стороны столкнулись в окрестностях Хаджина и Аш-Шаафы. Медиапортал, подконтрольный террористической группировке, сообщал об обстрелах позиций курдов вблизи населенного пункта Хашима. В свою очередь проамериканские источники заявляли об уничтожении двух высокопоставленных членов ИГИЛ1, известных по прозвищам Абу Аль-Умарайн и Абу Усама Аль-Албани. Отмечалось, что один из ликвидированных боевиков причастен к убийству военнослужащего ВС США Питера Кассига. Об этом сообщал военный источник в Twitter (lucasfoxnews).

Тем временем российский Центр по примирению враждующих сторон доставил гуманитарный груз для жителей населенного пункта Сальхия. Еще одна партия гумпомощи прибыла в город Заафарана в Хомсе. Также отмечался вклад российских специалистов в мероприятия по поддержке беженцев, вернувшихся на территорию Сирийской Арабской Республики (САР).

В северной части региона возобновились задержания мирных жителей курдскими радикалами. По данным агентства новостей Al Manar News, несколько гражданских лиц были арестованы за лозунги против оккупации SDF. Это в очередной раз свидетельствует о растущем недовольстве населения проводимой курдами политикой.

Провинция Идлиб

В Идлиб вновь прибыли подразделения вооруженных сил Турции, передавал Twitter-канал (VivaRevolt). Таким образом, Анкара продолжает наращивать боевую мощь в зоне «Большого Идлиба», несмотря на условия Сочинского соглашения, в рамках которого демилитаризованная зона должна быть полностью освобождена от любого военного присутствия.

Во второй половине дня стало известно о том, что радикалы «Джебхат Ан-Нусры» получили как минимум сто беспилотных летательных аппаратов от поставщика из Турции. Передача товара прошла вблизи населенного пункта Маарет Мисрин. По сведениям новостного портала Sputnik, модернизировать дроны помогают британские эксперты.

В минувшие сутки удалось вызволить из тюрьмы женщину, находившуюся в плену у боевиков на протяжении двух лет. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что боевики требовали у ее родных крупную сумму, тем не менее пленница была освобождена после переговоров исламистов с турецкими представителями.

Разведывательные полеты в оккупированных джихадистами районах провинции осуществили сирийские ВВС. Интернет-портал Masar Press Agency заявлял о военных самолетах, замеченных боевиками.

Провинция Хама

В течение дня в прифронтовой зоне продолжились вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных бандгрупп. Как передавал новостной портал Al Masdar News, в первой половине дня отряды формирования «Джейш Аль-Изза» попытались атаковать опорные пункты САА у деревни Залейн, однако преуспеть на данном направлении исламистам не удалось. Ответные удары правительственных сил пришлись по военным объектам джихадистов вблизи населенного пункта Лахая, о чем сообщал медиапортал Masar Press Agency.

Позднее войска САР начали перебрасывать подкрепления к линии соприкосновения сил сторон. Twitter-канал (skyeagl1954) сообщал о том, что дополнительные части прибыли в район границы между Латакией и Хамой. Вечером стычки отмечались вблизи города Аль-Латамина, а также недалеко от населенных пунктов Джарджаназ и Ат-Тах в соседнем Идлибе.

Провинция Ракка

В городе Ракка вновь прогремел мощный взрыв. По информации военного источника в социальной сети Twitter (MuhammedAlYunus), бомба детонировала на юге административного центра региона недалеко от Старого моста. В результате взрыва были убиты или получили ранения несколько бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF). В установке бомбы подозреваются джихадисты так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Тем не менее интернет-порталы, подконтрольные террористической группировке, все еще не заявляли о своей причастности к организации взрыва.

Также террористы подозреваются в убийстве одного из курдских радикалов в соседней провинции Хасака. Twitter-канал (soheb9933) передавал, что неизвестные застрелили члена SDF в населенном пункте Ум Мадфа.

Вечером стало известно о новых жертвах коалиции США, убитых во время операции по захвату Ракки. Как передавал Twitter-канал (ahmadalissa), число тел, найденных в массовых захоронениях в течение последних девяти месяцев, возросло до 2620.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)