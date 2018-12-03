«Может дать фору кому угодно»: Песков объяснил, почему спорить с Путиным «безумно тяжело»
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Москва, 3 декабря. Спорить с президентом России Владимиром Путиным безумно тяжело из-за его экспертной подготовки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.
По его словам, Путин в плане экспертной подготовки «может дать фору кому угодно». Песков отметил, что российский лидер может моментально «утоптать» своего собеседника аргументами.
«С ним [Путиным] спорить безумно тяжело», — подчеркнул Песков.