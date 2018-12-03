«Может дать фору кому угодно»: Песков объяснил, почему спорить с Путиным «безумно тяжело»

Москва, 3 декабря. Спорить с президентом России Владимиром Путиным безумно тяжело из-за его экспертной подготовки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

По его словам, Путин в плане экспертной подготовки «может дать фору кому угодно». Песков отметил, что российский лидер может моментально «утоптать» своего собеседника аргументами.