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«Может дать фору кому угодно»: Песков объяснил, почему спорить с Путиным «безумно тяжело»

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«Может дать фору кому угодно»: Песков объяснил, почему спорить с Путиным «безумно тяжело»

Москва, 3 декабря. Спорить с президентом России Владимиром Путиным безумно тяжело из-за его экспертной подготовки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

По его словам, Путин в плане экспертной подготовки «может дать фору кому угодно». Песков отметил, что российский лидер может моментально «утоптать» своего собеседника аргументами.

«С ним [Путиным] спорить безумно тяжело», — подчеркнул Песков.

Автор: Дарья Смолина
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