«Есть касание!»: корабль «Союз МС-11» успешно пристыковался к МКС
Москва, 3 декабря. Корабль «Союз МС-11» с тремя членами экипажа успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.
На борту корабля находятся российский космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.
«Сейчас экипажи выполняют операции по подготовке к открытию переходных люков», — говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.
#СоюзМС11: ЕСТЬ КАСАНИЕ! ????— РОСКОСМОС (@roscosmos) 3 декабря 2018 г.
Корабль «Союз МС-11» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Сейчас экипажи выполняют операции по подготовке к открытию переходных люков.
Добро пожаловать на МКС, Олег, @Astro_DavidS и @AstroAnnimal! pic.twitter.com/i3oNLWZPJ2
Экипажу понадобилось шесть часов, чтобы добраться к МКС. Ракета-носитель с кораблем стартовала с космодрома «Байконур». На Международной космической станции экипаж «Союза МС-11» встретят россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньен. Ранее сообщалось, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут в космосе 194 суток.