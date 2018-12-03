«Есть касание!»: корабль «Союз МС-11» успешно пристыковался к МКС

Москва, 3 декабря. Корабль «Союз МС-11» с тремя членами экипажа успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

На борту корабля находятся российский космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

«Сейчас экипажи выполняют операции по подготовке к открытию переходных люков», — говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

#СоюзМС11: ЕСТЬ КАСАНИЕ! ????



Корабль «Союз МС-11» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Сейчас экипажи выполняют операции по подготовке к открытию переходных люков.



Добро пожаловать на МКС, Олег, @Astro_DavidS и @AstroAnnimal! pic.twitter.com/i3oNLWZPJ2 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 3 декабря 2018 г.

Экипажу понадобилось шесть часов, чтобы добраться к МКС. Ракета-носитель с кораблем стартовала с космодрома «Байконур». На Международной космической станции экипаж «Союза МС-11» встретят россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньен. Ранее сообщалось, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут в космосе 194 суток.