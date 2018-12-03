Песков попросил бизнесменов не притворяться журналистами, чтобы попасть на «прием» к Путину

Москва, 3 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал бизнесменам, которые хотят задать вопрос во время прямой линии, не прикидываться работниками СМИ. Также Песков опроверг информацию о том, что список журналистов, которые смогут задать вопрос Путину, составляется заранее.

В Кремле не составляют списка журналистов, которые смогут во время пресс-конференции задать вопрос Путину; это «абсолютно свободный процесс», отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос студентки МГИМО.

Также Песков вспомнил прецеденты, когда бизнесмены притворялись журналистами, чтобы спросить у президента о наболевшем. По мнению Пескова, такое поведение «не совсем желательно». То, что многие пытаются использовать пресс-конференцию как попытку выбить аудиенцию у российского лидера, — это определенная проблема, признал Песков. При этом пресс-секретарь отметил, что Путин «никогда не отказывает».

Напомним, традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 20 декабря.